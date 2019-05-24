"ДТЭК Энерго" экомодернизирует предприятия и повышает энергонезависимость Украины, – операционный директор Нийнемяэ

Компания ДТЭК выполняет взятые на себя обязательства по экологической модернизации предприятий и повышению энергетической независимости Украины.\r\nОб этом заявил операционный директор "ДТЭК Энерго" Тоомас Нийнемяэ во время посещения Приднепровской ТЭС, которая прошла комплексную экомодернизацию.\r\n"Наш проект по переводу Приднепровской ТЭС на газовый уголь – яркий пример того, как благодаря партнерству бизнеса и власти, а также грамотным инвестициям, Украина может стать энергонезависимой, а промышленные предприятия - более щадящими для экологии. Сегодня Приднепровская ТЭС практически полностью работает на отечественном угле, а благодаря установке нового электрофильтра - выбросы угольной пыли в атмосферу будут соответствовать международным европейским нормам", - отметил операционный директор "ДТЭК Энерго" Тоомас Нийнемяэ.\r\n\r\nСтроительство электрофильтра позволило снизить выбросы пыли на энергоблоке №10 до отметки - не более 50 мг\/м3, что является евростандартом. Внедрение современной системы очистки – один из 27 пунктов программы экологического обновления станции до 2020 года. На станции уже перевели 2 энергоблока на газовый уголь, снизили выбросы пыли и серы, установили систему мониторинга воздуха, озеленили золошлаконакопитель, начали рациональнее использовать водные ресурсы. Таким образом, предприятие выполняет требования Меморандума о сотрудничестве с городом.\r\nМэр Днепра Борис Филатов отметил, что город заключил меморандум с компанией ДТЭК на переоснащение Приднепровской ТЭС больше года назад и сейчас работы движутся согласно графику. "Я также обращаюсь к крупному бизнесу, который находится в Днипре, последовать примеру компании ДТЭК и начать думать об экологии в нашем родном городе", - пообещал Борис Филатов.\r\nПеревод 4 блоков Приднепровской ТЭС на газовый уголь и строительство электрофильтра ДТЭК осуществил за полтора года. Станция фактически обрела новую жизнь, а энергосистема Украины – дополнительные 600 МВт мощности на отечественном топливе. В этот проект и строительство нового электрофильтра ДТЭК вложил почти полмиллиарда гривен.