"ДТЭК Энерго" экомодернизирует предприятия и повышает энергонезависимость Украины, – операционный директор Нийнемяэ

Компания ДТЭК выполняет взятые на себя обязательства по экологической модернизации предприятий и повышению энергетической независимости Украины.

Об этом заявил операционный директор "ДТЭК Энерго" Тоомас Нийнемяэ во время посещения Приднепровской ТЭС, которая прошла комплексную экомодернизацию.

"Наш проект по переводу Приднепровской ТЭС на газовый уголь – яркий пример того, как благодаря партнерству бизнеса и власти, а также грамотным инвестициям, Украина может стать энергонезависимой, а промышленные предприятия - более щадящими для экологии. Сегодня Приднепровская ТЭС практически полностью работает на отечественном угле, а благодаря установке нового электрофильтра - выбросы угольной пыли в атмосферу будут соответствовать международным европейским нормам", - отметил операционный директор "ДТЭК Энерго" Тоомас Нийнемяэ.

Строительство электрофильтра позволило снизить выбросы пыли на энергоблоке №10 до отметки - не более 50 мг/м3, что является евростандартом. Внедрение современной системы очистки – один из 27 пунктов программы экологического обновления станции до 2020 года. На станции уже перевели 2 энергоблока на газовый уголь, снизили выбросы пыли и серы, установили систему мониторинга воздуха, озеленили золошлаконакопитель, начали рациональнее использовать водные ресурсы. Таким образом, предприятие выполняет требования Меморандума о сотрудничестве с городом.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что город заключил меморандум с компанией ДТЭК на переоснащение Приднепровской ТЭС больше года назад и сейчас работы движутся согласно графику. "Я также обращаюсь к крупному бизнесу, который находится в Днипре, последовать примеру компании ДТЭК и начать думать об экологии в нашем родном городе", - пообещал Борис Филатов.

Перевод 4 блоков Приднепровской ТЭС на газовый уголь и строительство электрофильтра ДТЭК осуществил за полтора года. Станция фактически обрела новую жизнь, а энергосистема Украины – дополнительные 600 МВт мощности на отечественном топливе. В этот проект и строительство нового электрофильтра ДТЭК вложил почти полмиллиарда гривен.