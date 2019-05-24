Представители 11 поместных православных церквей прибыли к патриарху Кириллу

Представители одиннадцати поместных православных церквей (из пятнадцати существующих) прибыли к предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу в Москву.

Как сообщается на веб-сайте patriarchia.ru, сегодня, 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, патриарх Кирилл отмечает тезоименитство (День ангела).

Поздравить патриарха Кирилла с Днем ангела прибыли: митрополит Киринский Афанасий, представитель патриарха Александрийского и всея Африки при патриархе Московском и всея Руси; митрополит Нью-Йоркский и всей Северной Америки Иосиф, глава Антиохийской архиепископии в Северной Америке; митрополит Филиппопольский Нифон, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси; епископ Моравичский Антоний, представитель патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси; митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя (Кипрская православная церковь); архимандрит Феоктист (Димитров), представитель патриарха Болгарского при патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной церкви Чешских земель и Словакии; протоиерей Михаил Дудич (Польская православная церковь); протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке; протоиерей Кахабер Гоготишвили (Грузинская Православная Церковь), клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца в Малых Грузинах Москвы; протоиерей Томас Зейн (Антиохийская православная церковь); священник Николай Белчер (Антиохийская православная церковь).

В алтаре молились член Священного синода Иерусалимской православной церкви архиепископ Кириакопольский Христофор и представитель патриарха Иерусалимского при патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис).

На сайте patriarchia.ru не указаны представители таких поместных православных церквей: Константинопольской, Элладской, Албанской, Румынской.

Украинскую православную церковь (УПЦ) представлял управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

За богослужением были возглашены прошения о единстве православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов и особые прошения о тезоименитом патриархе Кирилле.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) помолился о мире в Украине, и совершил славление и молитву святым Кириллу и Мефодию.