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24 мая 2019, пятница, 19:36 312
Азия 2019-05-24T19:43:46+03:00
Українські Новини
Викторию Нуланд не впустили в Россию

Викторию Нуланд не впустили в Россию

Российская Федерация отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

В Министерстве иностранных дел РФ, Викторию Нуланд внесли в "черный список". Власть России сдала его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.

А ранее Мураеву запретили въезд в РФ как завербованому СБУ агенту.

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