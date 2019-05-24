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24 мая 2019, пятница, 17:19 103
Политика 2019-05-24T17:20:00+03:00
Українські Новини
Я в оппозиции к Зеленскому и выхожу из переговоров с РФ, - Медведчук

Я в оппозиции к Зеленскому и выхожу из переговоров с РФ, - Медведчук

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса с РФ. Об этом Медведчук заявил в интервью изданию ВЗГЛЯД.

"К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания… Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам", — сказал Медведчук.

"Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Медведчук посетовал, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, против амнистии "для граждан Украины которые живут на неподконтрольных территориях".

"Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас — украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах", — добавил политик.

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