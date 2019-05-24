"Фармак" отмечает активное развитие экспортного направления

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) отмечает активное развитие экспортного направления компании.

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская, передают Українські Новини.

"Мы увеличили экспорт и в страны СНГ немного, и в Европу в 2018 году...Мы продолжаем работу над перераспределением экспорта, смотрим на Узбекистан, Молдову и другие страны. Планируем быть более активными в Европе", - сказала она.

По словам Жебровской, ежегодно "Фармак" экспортирует в Узбекистан продукции на сумму до 20 млн долларов.

"В Узбекистане мы локализуем некоторые госпитальные препараты. Дело в том, что в этой стране, как и в ряде других государств СНГ, локальные производители получают преференции в тендерных процедурах. Это форма поддержки отечественного бизнеса. Мы рассчитываем на такие преференции. Но это не значит, что мы построим там линию (производство). Это будет какое-то партнерство. Мы говорили, что на протяжении 5 лет туда инвестируем 10 млн долларов, для того, чтобы можно было локализовать препараты", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".