Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки

Акционерное общество "Укрзализныця" разрешила бесплатно перевозить велосипеды в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки с 23 мая.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.\r\n"С сегодняшнего дня (23 мая) перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в "Интерсити" и "Интерсити+". Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - написал он.\r\nПри этом он пояснил, что "Укрзализныця" не имеет технической возможности для перевозки велосипедов, однако не будет брать дополнительную плату за перевозку велосипедов при условии их разборки и правильной упаковки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен по сравнению с 2017 годом.\r\nПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.\r\nВ состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.