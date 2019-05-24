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  • Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки
24 мая 2019, пятница, 14:56 77
Экономика 2019-05-24T15:00:25+03:00
Українські Новини
Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки

Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки

Акционерное общество "Укрзализныця" разрешила бесплатно перевозить велосипеды в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки с 23 мая.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня (23 мая) перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в "Интерсити" и "Интерсити+". Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - написал он.

При этом он пояснил, что "Укрзализныця" не имеет технической возможности для перевозки велосипедов, однако не будет брать дополнительную плату за перевозку велосипедов при условии их разборки и правильной упаковки.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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