підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Захист Януковича вимагає від генпрокурора оприлюднити докази по справі про вбивства на Евромайдані та зняти обвинувачення зі свого підзахисного
24 травня 2019, пʼятниця, 14:43 178 Документ
Судова влада 2019-05-24T14:54:36+03:00
Українські Новини
Захист Януковича вимагає від генпрокурора оприлюднити докази по справі про вбивства на Евромайдані та зняти об

Захист Януковича вимагає від генпрокурора оприлюднити докази по справі про вбивства на Евромайдані та зняти обвинувачення зі свого підзахисного

Віталій Сердюк. Фото: facebook.com
Віталій Сердюк. Фото: facebook.com

Адвокати колишнього Президента України Віктора Януковича звернулися до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою оприлюднити матеріали кримінальних проваджень за фактами вбивств на Майдані Незалежності в лютому 2014 року, засекречені рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів США нібито Віктора Януковича, а також зняти зі свого підзахисного обвинувачення по всіх кримінальних справах.

Про це йдеться в повідомленні адвокатського об'єднання "Авар Лекс", яке забезпечує захист Януковича.

"Що ми маємо через 5 років "слідства"? Віктор Янукович не є обвинуваченим у жодній кримінальній справі. Проти нього немає жодного вироку, що вступив у законну силу. Інтерпол видалив інформацію про нього зі своїх баз даних у зв'язку з політичним характером кримінального переслідування. Санкції Європейського Союзу 2014 року визнані незаконними, а наступні – у процесі оскарження, Європейська комісія і влада Швейцарії офіційно заявили, що коштів Януковича і членів його сім'ї немає, жодна країна світу не підтвердила наявність будь-яких активів четвертого президента на її території", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, всі дані проти Віктора Януковича Генеральною прокуратурою України ретельно фальсифікувалися як з використанням особистих зв'язків генпрокурора з Петром Порошенком, так і тиску на судову та правоохоронну систему, на свідків.

На думку Сердюка, Генпрокуратура протягом 5 років відкрито маніпулює громадською свідомістю та надає суспільству фальсифіковану інформацію.

Адвокат нагадав, що рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд доларів США нібито Януковича і в оприлюдненні доказів захисту Віктора Януковича – відмовлено.

Також було відмовлено в допиті громадян Грузії К. Нергадзе, О. Ревазішвілі, Ц. Баджаладзе, Р. Бежиташвілі, які, на думку захисту, були очевидцями стрільби по мітингувальникам та правоохоронцями на Майдані в 2014 році.

"Ми вимагаємо від генпрокурора оприлюднити матеріали кримінальних проваджень за фактами вбивств на Майдані. Розсекретити закриті рішення суду. Ми також вимагаємо дотримуватися Конституції України і принципу презумпції невинності та спростувати всю неправдиву інформацію, що була поширена генпрокурором щодо Віктора Януковича", - підкреслив Сердюк.

Більше новин про: Генеральна прокуратура України Віктор Янукович Віталій Сердюк Юрій Луценко Адвокати Віктора Януковича

Архів
Новини
Верховний Суд отримав 3-й позов про незаконність розпуску Ради 15:07
Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2,5 ГВт об'єктів ВДЕ в 2019 14:58
Велосипеди можна безкоштовно перевозити в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за умови їх розбирання і упаковки 14:56
Лещенко допитала прокуратура 14:52
За I квартал 2019 чернігівці вчинили крадіжок газу майже на 1,5 млн грн 14:44
більше новин
САП завела справу на екс-президента Порошенка 16:53
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
Провал нового виборчого закону в Раді є спробою старого режиму залишитися у владі, – Бойко 17:28
Негативне висвітлення та ігнорування реформ стало однією з виборчих технологій, - дослідження 11:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok