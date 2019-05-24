Захист Януковича вимагає від генпрокурора оприлюднити докази по справі про вбивства на Евромайдані та зняти обвинувачення зі свого підзахисного

Захист Януковича вимагає від генпрокурора оприлюднити докази по справі про вбивства на Евромайдані та зняти об

Адвокати колишнього Президента України Віктора Януковича звернулися до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою оприлюднити матеріали кримінальних проваджень за фактами вбивств на Майдані Незалежності в лютому 2014 року, засекречені рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів США нібито Віктора Януковича, а також зняти зі свого підзахисного обвинувачення по всіх кримінальних справах.

Про це йдеться в повідомленні адвокатського об'єднання "Авар Лекс", яке забезпечує захист Януковича.

"Що ми маємо через 5 років "слідства"? Віктор Янукович не є обвинуваченим у жодній кримінальній справі. Проти нього немає жодного вироку, що вступив у законну силу. Інтерпол видалив інформацію про нього зі своїх баз даних у зв'язку з політичним характером кримінального переслідування. Санкції Європейського Союзу 2014 року визнані незаконними, а наступні – у процесі оскарження, Європейська комісія і влада Швейцарії офіційно заявили, що коштів Януковича і членів його сім'ї немає, жодна країна світу не підтвердила наявність будь-яких активів четвертого президента на її території", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, всі дані проти Віктора Януковича Генеральною прокуратурою України ретельно фальсифікувалися як з використанням особистих зв'язків генпрокурора з Петром Порошенком, так і тиску на судову та правоохоронну систему, на свідків.

На думку Сердюка, Генпрокуратура протягом 5 років відкрито маніпулює громадською свідомістю та надає суспільству фальсифіковану інформацію.

Адвокат нагадав, що рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд доларів США нібито Януковича і в оприлюдненні доказів захисту Віктора Януковича – відмовлено.

Також було відмовлено в допиті громадян Грузії К. Нергадзе, О. Ревазішвілі, Ц. Баджаладзе, Р. Бежиташвілі, які, на думку захисту, були очевидцями стрільби по мітингувальникам та правоохоронцями на Майдані в 2014 році.

"Ми вимагаємо від генпрокурора оприлюднити матеріали кримінальних проваджень за фактами вбивств на Майдані. Розсекретити закриті рішення суду. Ми також вимагаємо дотримуватися Конституції України і принципу презумпції невинності та спростувати всю неправдиву інформацію, що була поширена генпрокурором щодо Віктора Януковича", - підкреслив Сердюк.