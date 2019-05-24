60 заключенных из неподконтрольной территории Луганской области перемещены на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она.

Денисова отметила, что в пятницу прошел 5-й этап этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

С декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию были перемещены 255 осужденных, из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались к омбудсмену с заявлениями о переводе.

Она подчеркивает, что с 2014 года на подконтрольную Украине территорию были перемещены 454 осужденных.

Как сообщали Українськi Новини, боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных.

Также 7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных.