60 заключенных из неподконтрольной территории Луганской области перемещены на подконтрольную Украине территорию.\r\nОб этом в социальной сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.\r\n"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она.\r\nДенисова отметила, что в пятницу прошел 5-й этап этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.\r\nС декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию были перемещены 255 осужденных, из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались к омбудсмену с заявлениями о переводе.\r\nОна подчеркивает, что с 2014 года на подконтрольную Украине территорию были перемещены 454 осужденных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных.\r\nТакже 7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных.