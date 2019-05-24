подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 14:14 243
Общество 2019-05-24T23:30:07+03:00
Українські Новини
Боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных

Боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных

Передача заключенных из
Передача заключенных из "ЛНР" Украине. Фото: Фейсбук/Людмила Денисова.

60 заключенных из неподконтрольной территории Луганской области перемещены на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она.

Денисова отметила, что в пятницу прошел 5-й этап этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

С декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию были перемещены 255 осужденных, из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались к омбудсмену с заявлениями о переводе.

Она подчеркивает, что с 2014 года на подконтрольную Украине территорию были перемещены 454 осужденных.

Как сообщали Українськi Новини, боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных.

Также 7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных.

Больше новостей о: Заключенные Боевики ЛНР

Архив
Новости
ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады 23:36
Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана 23:10
Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина 22:38
Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ 22:09
В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов 21:44
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины
Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok