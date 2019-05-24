60 ув'язнених з непідконтрольної території Луганської області переміщені на підконтрольну Україні територію.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передають Українські Новини.

"Знову я на мосту в Щастя. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - написала вона.

Денісова зазначила, що в п'ятницю пройшов 5-й етап етап передачі ув'язнених з окупованої частини Луганської області.

З грудня 2018 року на підконтрольну Україні територію були переміщені 255 засуджених, з них 105 осіб або їх родичі, безпосередньо зверталися до омбудсмена із заявами про переведення.

Вона підкреслює, що з 2014 року на підконтрольну Україні територію були переміщені 454 засуджених.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики "ЛНР" передали Україні 60 ув'язнених.

Також 7 лютого "ЛНР" передала Україні 33 ув'язнених .