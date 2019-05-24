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24 мая 2019, пятница, 13:52 366
Экономика 2019-05-24T23:30:07+03:00
Українські Новини
ЗТМК повысил зарплату работникам на 20% с 1 мая

ЗТМК повысил зарплату работникам на 20% с 1 мая

Входящий в титановый бизнес группы компаний Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, Запорожье) повысил заработную плату работникам на 20% с 1 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Запорожский титано-магниевый комбинат с 1 мая 2019 повысили заработную плату работникам предприятия на 20%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, поднятия зарплаты удалось достичь благодаря повышению эффективности производства.

"Специфика титанового производства требует высокой квалификации и навыков от работников. Люди – главная ценность для нашего предприятия, и мы используем каждую возможность, как в виде повышения зарплаты, та и других социальных бонусов, чтобы это демонстрировать. Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках и государственная политика в отношении энергоемких промышленных предприятий не позволяют нам наращивать производство и еще больше повышать заработную плату. Но мы постоянно работаем над повышением эффективности производства. Сэкономленные деньги как раз направили на повышение зарплат персоналу", - сказано в сообщении со ссылкой на директора ЗТМК Владимира Сивака.

Сообщается, что увеличение фонда заработной платы на ЗТМК также приведет к увеличению отчислений в виде налогов и платежей в бюджет города Запорожья, Пенсионный и другие фонды на уровне более 30 млн гривен в год.

Также в сообщении сказано, что ежемесячные отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся на 1,2 млн гривен, отчисления в Пенсионный и другие фонды вырастут на 1,4 млн гривен.

Кроме того сообщается, что по результатам работы предприятия в целом и по результатам личных показателей работников, комбинат каждый год пересматривает уровень заработной платы.

В 2018 году заработная плата работников комбината была увеличена на 20%.

Как сообщали Українськi Новини, ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №955 от 3 октября 2012 года "Некоторые вопросы создания общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат", группа компаний Group DF владеет 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства.

С 2013 года ЗТМК является частью титанового бизнеса Group DF.

В январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ОГХК, согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократила прибыль на 27,85% или на 163,292 млн гривен до 423,079 млн гривен, увеличив чистый доход на 18,32%, или на 394,712 млн гривен до 2,55 млрд гривен.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом ОГХК сократила прибыль на 31,07%, или на 199,981 млн гривен до 443,714 млн гривен, увеличив чистый доход на 16,955%, или на 413,877 млн гривен до 2,856 млрд гривен.

Больше новостей о: Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат ЗТМК

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