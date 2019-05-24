Украина выполняет обязательства по внедрению рыночных отношений в энергетике, – замминистра энергетики Бойко

Украина выполняет свои обязательства перед Европейским Союзом (ЕС) по имплементации Третьего энергопакета и внедрению рыночных отношений в сфере энергетики.

Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, комментируя вопрос запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии.

"Если мы отталкиваемся от энергетической стратегии, то в первую очередь до 2020 года мы должны имплементировать требования Третьего энергопакета. Третий энергопакет - это создание рыночных отношений", - сказала Наталья Бойко.

Заместитель министра отметила, что нужно еще немало сделать для успешного запуска рынка и в настоящее время правительство подготовило ряд решений, требующих принятия Верховной Радой Украины, и сейчас мяч на поле парламента.

"Это было успешное завершение переговоров по изменениям в 27-м приложении к соглашению об ассоциации, в частности, с целью будущей рыночной интеграции рынков Украины на рынки ЕС. Мы ожидаем ратификации Совета и ожидаем дальнейших решений о том, как вовремя имплементировать требования Третьего энергопакета", - отметила Бойко.

В то же время она считает, что существует риск политической турбулентности по введению рынка, что будет негативно влиять на ситуацию в стране, и подчеркнула необходимость совместной работы всех участников процесса для достижения результата.

"Сейчас существует 2 сложных процессы, которые негативно влияют на качество результатов. Первый - это политическая турбулентность, потому что мы понимаем, что очень часто профессиональные комментарии меняются на политические, а для сложных технических реформ это скорее минус, чем плюс. И второй аспект - это то, что на самом деле это действительно очень сложная реформа. То есть, это реформа, которая оказалась, я думаю, сложнее, чем ожидали все участники процесса", - отметила Наталья Бойко.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен в действие 1 июля 2019 года.