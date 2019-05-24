Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей заместителя председателя Государственной службы геологии и недр на директора департамента государственного геологического контроля Госгеологии Вадима Гончаренко.\r\nОб этом говорится в распоряжении №326 от 22 мая, передают Українськi Новини.\r\nГончаренко назначен и.о. зампредседателя Госгеологии до назначения в установленном порядке зампредседателя службы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали расследовать возможное злоупотребление и присвоение имущества главой Госгеологии.\r\nРанее и. о. Госгеонедр Фощий приехал за взяткой на "евробляхе" и был задержан на взятке в 3 тыс. долларов.