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24 мая 2019, пятница, 13:27 1851
Кабмин 2019-05-24T13:27:13+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии

Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей заместителя председателя Государственной службы геологии и недр на директора департамента государственного геологического контроля Госгеологии Вадима Гончаренко.

Об этом говорится в распоряжении №326 от 22 мая, передают Українськi Новини.

Гончаренко назначен и.о. зампредседателя Госгеологии до назначения в установленном порядке зампредседателя службы.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали расследовать возможное злоупотребление и присвоение имущества главой Госгеологии.

Ранее и. о. Госгеонедр Фощий приехал за взяткой на "евробляхе" и был задержан на взятке в 3 тыс. долларов.

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