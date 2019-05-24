СМИ узнали фамилию куратора радикала Стерненко из СБУ

В Одессе радикалов, а в частности, одесский филиал "Правого сектора" и лично экс-главу "Правого сектора" Сергея Стерненко, убившего год назад человека, курировал сотрудник СБУ с говорящей фамилией Кащей. Об этом "Стране" рассказали источники в СБУ.

Д. В. Кащей работал в управлении "Т" Одесского УСБУ и, по данным репортеров, как раз на днях ушел в отставку.

"Кащею Стерненко передали из Киева - инициатором кураторства над Стерненко был лично Павел Демчина. Под Стерненко и его команду был выделен немалый бюджет. Который тратился на аренду жилья для активистов, выдачу "суточных" на выездные акции устрашения. Также из секретного агентурного фонда СБУ выделялись деньги на зарплаты активистам. Но помимо денежного довольствия от "конторы", наиболее "ценные кадры", в том числе Стерненко, получали помощь - деньгами и машинами от благотворительного фонда "На благо Одессы"", - утверждает источник журналистов в СБУ.

В целом на проект "Активисты" СБУ тратила порядка 100 миллионов гривень в год, сообщают источники корреспондентов в ведомстве.

Цель проекта - неформальное моральное и силовое давление на суды, полицию, таможню, политиков и оппозиционные партии. Конечно, подразумевались и другие задачи - давление при помощи ручных "патриотов" на бизнес, а также вмешательство и контроль над откровенно криминальными отраслями - игровым бизнесом, сбытом наркотиков, контрабандой, торговлей оружием, проституцией и нелегальной миграции. Радикалам отводилась роль исполнителей любых действий "конторы", которые не укладывались в рамки закона.

Сегодня исполняется год делу об "одесской резне", когда Сергей Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, и ранил еще одного человека - Александра Исайкула.

Отметим, что на днях, 17 мая 2019 года, Печерский райсуд Киева обязал генпрокурора Юрия Луценко в трехдневный срок определиться с подследственностью уголовного производства по факту "одесской резни" и вернуть дело на расследование в полицию.

Также ГБР обязали открыть дело против Анжелы Стрижевской, которая противоправно передала дело Стерненко в СБУ, где его и похоронили. Жалобу подавала юридическая команда Андрея Портнова, который в конце апреля заявлял, что добьется реального расследования одесского убийства и наказания преступника. Он говорил о формировании группы из семи адвокатов, которые будут представлять семью погибшего от рук Стерненко человека.