"Метинвест" подписал меморандум с вузами Запорожья

Компания "Метинвест", Национальный университет "Запорожская политехника" и Запорожский национальный университет подписали 23 мая меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Как отметили в компании, соглашение закрепило общее стремление социально ответственного бизнеса и учреждений профессионального образования повышать уровень подготовки будущих промышленников.

В "Метинвесте" надеются, что меморандум создаст благоприятные условия для реформирования образовательной системы по подготовке квалифицированных специалистов технических специальностей с учетом современных тенденций рынка труда Украины. Его цель - улучшение качества профильного образования через модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, актуализацию учебных планов и создание комфортных условий для образовательного процесса, мотивацию талантливых и амбициозных студентов, нацеленных на реализацию собственного потенциала в промышленной отрасли.

"Новая стипендиальная программа для более 400 студентов, поддержка модернизации учебных классов и лабораторий, совместная профориентационная работа для популяризации металлургических профессий - основные направления сотрудничества ответственного бизнеса - компании "Метинвест" с запорожскими вузами. Мы не просто работодатели. Мы готовы быть партнерами и берем на себя дополнительные обязательства в важном процессе создания современного профессионального образования в Украине", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма.

По информации "Метинвеста", меморандум предусматривает взаимодействие компании и вузов в проведении курсов по подготовке ВНО, курсов по STEM-образования школьников, стажировки студентов и преподавателей на базе предприятий.

Теперь лучшие студенты Запорожской политехники и ЗНУ, обучающихся на 1-5 курсах профильных специальностей, на конкурсной основе могут претендовать на стипендии "Метинвеста". Общая сумма социальных инвестиций компании составит более 5,3 млн гривен.

Как известно, ежегодно в рамках программы партнерства с учебными заведениями запорожские предприятия "Метинвеста" принимают на работу около 200 молодых специалистов.

Напомним, ранее группа "Метинвест" и Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) подписали меморандум о сотрудничестве.