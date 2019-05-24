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24 мая 2019, пятница, 09:41 779
Общество 2019-05-24T09:41:01+03:00
Українські Новини
В 2019 году в 90 парках и скверах Киева пройдет капремонт, - КГГА

В 2019 году в 90 парках и скверах Киева пройдет капремонт, - КГГА

В Киеве продолжается капитальный ремонт в 15 парках и скверах, которые будут отремонтированы по аналогии с парком "Наталка" в Оболонском районе, информирует портал kyivcity.gov.ua.

В парках обновляют благоустройство - газон, дорожки, строят детские и спортивные площадки, устанавливают освещение, обустраивают велодорожки, а также обеспечивают средствами видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова. В Куреневском и Сырецком парках построят фонтанные комплексы. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работ в Куреневском парке.

Он отметил, что в целом в течение нынешнего года запланирован капитальный ремонт 90 парков и скверов. На эти цели город направляет больше 500 млн грн.

"Мы превращаем парки на настоящие европейские территории отдыха и комфорта. Каждый парк будет иметь свою особенность - новый фонтан, арт-объект или игровую зону. В Куреневском парке после реконструкции появится детский автомобильный городок - со своими дорожками, магистралями, знаками, светофорными объектами", - сообщил Петр Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, город применяет новую идеологию функционирования зеленых зон.

"Это должны быть современные, безопасные, комфортные и, безусловно, красивые места. Ремонт продолжается в каждом районе столицы. Уже с конца мая мы начнем открывать обновленные парки и скверы, на которые приглашаем киевлян и гостей столицы", - сказал Петр Пантелеев.

Напомним, что за последние 4 года в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов. В 2018 обновили 104 парка и сквера.

Больше новостей о: Парк КГГА Ремонт Сквер Петр Пантелеев

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