В первую неделю июня выберут лучший фильм, созданный детьми

В рамках шестого ежегодного фестиваля искусства кино для детей и подростков "ЧилдренКинофест" в третий раз состоится показ фильмов, созданных детьми. Десять картин-финалистов фестивального конкурса будут показаны 8 июня в столичном кинотеатре "Киевская Русь" в присутствии авторов, и во всех городах проведения фестиваля.

В состав Почетного жюри конкурса вошли украинские кинематографисты: актриса Ирма Витовская-Ванца, режиссерка Марина Степанская и режиссер Аркадий Непиталюк.

Как и в прошлом году, зрителям показа детских короткометражных фильмов предложат проголосовать за лучшую работу и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" –авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен.

Конкурс детских фильмов был объявлен осенью 2018 годаи собрал более 160 заявок со всей Украины. Из них было отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14. Лидерами по количеству финалистов стали Полтавская и Днепропетровская области. С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

9 июня, на Церемонии закрытия фестиваля, Почетное жюри назовет Лучший украинский детский фильм, который получит награду в размере 20 000 гривен, а также лауреатов премий за лучший фильм в каждой из возрастных категорий (5000 гривен) и Приза зрительских симпатий (10000 гривен). Все финалисты конкурса получат именные сертификаты.

Зарегистрироваться на бесплатный показ фильмов-финалистов можно на сайте фестиваля – регистрация на него открывается 1 июня. В этом году "ЧилдренКинофест" пройдет с 31 мая по 9 июня и охватит 24 города по всей Украине. Почетный посол VIЧилдренКинофеста– Олег "Фагот" Михайлюта, вокалист хип-хоп-группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), продюсер, актер дубляжа, папа 8-летнего Никиты.

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Событие проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ОТП Банк Украина, Украинского культурного фонда, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, что Третий конкурс "ЧилдренКинофест-2019" объявили в октябре прошлого года.

В марте этого года было определено жюри "Чилдрен Кинофеста-2019".