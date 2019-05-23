подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 мая 2019, четверг, 18:22 54
Афиша 2019-05-23T18:22:35+03:00
Українські Новини
В первую неделю июня выберут лучший фильм, созданный детьми

В первую неделю июня выберут лучший фильм, созданный детьми

В рамках шестого ежегодного фестиваля искусства кино для детей и подростков "ЧилдренКинофест" в третий раз состоится показ фильмов, созданных детьми. Десять картин-финалистов фестивального конкурса будут показаны 8 июня в столичном кинотеатре "Киевская Русь" в присутствии авторов, и во всех городах проведения фестиваля.

В состав Почетного жюри конкурса вошли украинские кинематографисты: актриса Ирма Витовская-Ванца, режиссерка Марина Степанская и режиссер Аркадий Непиталюк.

Как и в прошлом году, зрителям показа детских короткометражных фильмов предложат проголосовать за лучшую работу и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" –авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен.

Конкурс детских фильмов был объявлен осенью 2018 годаи собрал более 160 заявок со всей Украины. Из них было отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14. Лидерами по количеству финалистов стали Полтавская и Днепропетровская области. С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

9 июня, на Церемонии закрытия фестиваля, Почетное жюри назовет Лучший украинский детский фильм, который получит награду в размере 20 000 гривен, а также лауреатов премий за лучший фильм в каждой из возрастных категорий (5000 гривен) и Приза зрительских симпатий (10000 гривен). Все финалисты конкурса получат именные сертификаты.

Зарегистрироваться на бесплатный показ фильмов-финалистов можно на сайте фестиваля – регистрация на него открывается 1 июня. В этом году "ЧилдренКинофест" пройдет с 31 мая по 9 июня и охватит 24 города по всей Украине. Почетный посол VIЧилдренКинофеста– Олег "Фагот" Михайлюта, вокалист хип-хоп-группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), продюсер, актер дубляжа, папа 8-летнего Никиты.

Событие проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ОТП Банк Украина, Украинского культурного фонда, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, что Третий конкурс "ЧилдренКинофест-2019" объявили в октябре прошлого года.

В марте этого года было определено жюри "Чилдрен Кинофеста-2019"

Больше новостей о: Фестиваль Кинофестиваль Киевская Русь короткометражный фильм лучший фильм ЧилдренКинофест

Архив
Новости
Проведение опроса военных на предмет переговоров с боевиками начали расследовать 19:32
Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана 19:20
"Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения 19:05
Двух чиновников подозревают в причинении ущерба "Укрзализныце" в почти 40 млн гривен 18:50
Активисты потребовали от ВККС дать оценку участию судьи Женеску в рейдерской схеме, – СМИ 18:47
больше новостей
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно 06:00
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации 21:14
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok