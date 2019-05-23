Кабмин предложил разрешить фиксацию группы крови и согласие на посмертное донорство органов в паспорте

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить фиксировать в паспорте в форме книжки группу крови и согласие на посмертное донорство органов.

Об этом говорится в законопроекте №10311, зарегистрированном в Раде 17 мая, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту о паспорте в форме книжечки, предлагается правительству утверждать паспорт в форме книжечки, который будет удостоверять личность и подтверждать гражданство Украины.

В паспорт будут вноситься сведения о группе крови и резус-факторе, согласие или несогласие на посмертное донорство анатомических материалов (на седьмой, восьмой и девятой странице) а также сведения о регистрации места жительства (на одиннадцатой - шестнадцатой странице), и другие сведения, предусмотренные законодательством.

Срок действия паспорта предлагается составить для лиц в возрасте 16-25 лет - до дня достижения 25 лет; для лиц в возрасте 25-45 лет - до дня достижения 45 лет при условии, что до дня вступления в силу законопроекта в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография при достижении лицом 25 лет, а в случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотография вклеена при оформлении паспорта.

Для лиц старше 45 лет паспорт будет действовать бессрочно.

Предлагается признавать паспорт недействительным в случае изменения указанных в нем данных, обнаружения ошибки, непригодности для дальнейшего использования, незаконного внесения сведений, заявление паспорта как вторичного или похищенного, смерти владельца, окончания срока действия паспорта, нарушения порядка оформление, прекращения гражданства или отмены решения о его приобретении,

В случае принятия законопроект вступит в силу через 31 дней после опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая 2018 Верховная Рада разрешила трансплантацию органов при условии, что донор предоставил на нее письменное разрешение.

В июне 2018 года экс-Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий трансплантацию органов при условии, что донор предоставил на нее письменное разрешение.