В Черновцах верующие УПЦ вышли на крестный ход и молитвенное стояние у здания обладминистрации

Сегодня, 23 мая, в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) состоялся общеепархиальный крестный ход и молитвенное стояние в защиту прав православных буковинцев и против беззаконных действий исполняющего обязанности председателя Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Михаила Павлюка, который принудительно переводит приходы УПЦ в новую структуру Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщил Центр информации УПЦ на своей странице в социальной сети Facebook.

Результатом беседы чиновника с иерархами и духовенством епархии стало оформленное обращение и обещание Павлюка создать рабочую группу по изучению и исправлению конфликтных ситуаций,

Тысячи православных буковинцев прошли молитвенным шествием от Кафедрального собора Черновцов к местной областной государственной администрации. Крестный ход возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Банченский Лонгин и духовенство епархии.

После того, как крестный ход остановился перед стенами учреждения, митрополит Мелетий обратился к пастве со словом, в котором озвучил требования, с которыми верующие УПЦ обращаются к власть имущим.

"Мы хотим, чтобы не игнорировали наши конституционные права, не захватывали наши храмы, не нарушался межконфессиональный мир в крае, в котором мы жили все годы, до момента вмешательства власти в церковные дела и создания так называемой ПЦУ. Мы не выступаем против новосозданной структуры, мы против того, чтобы они забирали наши храмы, чтобы чиновники перерегистрировали наши уставы без нашего ведома и согласия. Мы требуем от власти услышать нас, потому что мы украинцы и имеем конституционное право на свободное исповедание своей веры", - отметил управляющий епархией.

Иерархи и духовенство захваченных храмов также провели встречу с и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаилом Павлюком.

По информации из епархии, переговоры проходили в сложной обстановке. К своим избирателям – верующим УПЦ - выйти чиновник отказывался и свою позицию относительно религиозной ситуации менять не хотел.

Митрополит Мелетий после встречи сообщил, что хотя дискуссия и была сложной и острой, однако "кажется, общий знаменатель смогли найти".

"Михаил Викторович увидел, что решение о парафиях не до конца было проработано и заверил, что ситуация будет исправляться, - сказал владыка. - Будет проводиться определенная работа в этом направлении. Думаю, что словам губернатора можно верить. Его искренность является залогом того, что можно надеяться на успокоение ситуации в религиозной жизни в регионе".

Михаил Павлюк поздравил присутствующих словами "Христос Воскресе!" и попросил прощения. "У меня не было цели вас обидеть или унизить, - сказал он и продолжил, - я хочу услышать вас и, как христианин, если я кого-то обидел, говорю - простите мне".

В ответ ему православные буковинцы сказали "Бог простит!" и попросили исправляться делами.

Павлюк рассказал, что по результатам беседы было оформлено обращение, будет усилена рабочая группа и все конфликтные ситуации будут подробно рассмотрены.

Однако ни сами верующие, ни священство особых надежд на то, что ситуация кардинально изменится, не имеет. Молитвенные стояния в храмах и возле Черновицкой ОГА продолжается.

Кроме того, планируется обратить внимание на религиозную ситуации на Буковине Президента Украины Владимира Зеленского и международных правозащитных сообществ.