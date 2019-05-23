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23 мая 2019, четверг, 16:32 453
Политика 2019-05-24T07:30:05+03:00
Українські Новини
В соцсетях негодуют из-за резких высказываний главы АП Богдана в отношении Конституции и Майдана

В соцсетях негодуют из-за резких высказываний главы АП Богдана в отношении Конституции и Майдана

Пользователи социальных сетей возмутились из-за неуважительных высказываний главы Администрации президента Андрея Богдана в отношении Конституции Украины и Майдана. Гневные публикации распространяются, в частности, в Facebook.

Отметим, ранее в интервью одному из телеканалов Андрей Богдан резко высказался в отношении Основного закона и массовых протестов в Украине.

"Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений", – сказал глава АП. 

Эти слова вызвали бурю возмущения у украинцев. Своими эмоциями они поделились в соцсетях.

"Всех поздравляю! Майдан – это "негативное явление", а вы как думали? Давайте выберем им конституционное большинство в Раду, и они наконец перепишут эту проклятую Конституцию так, чтобы никакие майданы были невозможны", – написал Павел Гинтов.

"Глава президентской администрации Андрей Богдан считает Майдан негативным явлением, которое является следствием несовершенства Конституции. Нечто очень похожее мы слышали в 2010 году при Януковиче. Хотя с Богданом никакого сюрприза нет – он работал в правительстве Азарова", – отметила Наталья Петелина.

В свою очередь Марина Ковальчук напомнила Богдану, что Майдан – не негативное явление, а украинское народовластие и попросила с уважением относиться к нашим ценностям.

"Это как понимать? Богдан считает, что Майдан случился на фоне всеобщего благолепия просто из-за некоторых недостатков Конституции?" – возмутился Дмитрий Бойко.

"Дожились!" – кратко, но емко прокомментировала заявление Андрея Богдана Валентина Коваленко.

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