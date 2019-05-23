У соцмережах обурюються через різкі висловлювання голови АП Богдана стосовно Конституції і Майдану

Користувачі соціальних мереж обурилися через неповажні висловлювання голови Адміністрації Президента Андрія Богдана стосовно Конституції України і Майдану. Гнівні публікації поширюються, зокрема, у Facebook.

Відзначимо, раніше в інтерв'ю одному з телеканалів Андрій Богдан різко висловився щодо Основного закону і масових протестів в Україні.

"Наша чинна Конституція далеко не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ", – сказав голова АП.

Ці слова викликали бурю обурення в українців. Своїми емоціями вони поділилися у соцмережах.

"Всіх вітаю! Майдан – це негативне явище", а ви як думали? Давайте виберемо їм конституційну більшість в Раду, і вони нарешті перепишуть цю прокляту Конституцію так, щоб ніякі майдани були неможливі", – написав Павло Гинтов.

"Голова президентської адміністрації Андрій Богдан вважає Майдан негативним явищем, яке є наслідком недосконалості Конституції. Щось дуже схоже ми чули в 2010 році за Януковича. Хоча з Богданом ніякого сюрпризу немає – він працював в уряді Азарова", – зазначила Наталія Петеліна.

У свою чергу Марина Ковальчук нагадала Богдану, що Майдан – не негативне явище, а українське народовладдя і попросила з повагою ставитися до наших цінностей.

"Це як розуміти? Богдан вважає, що Майдан стався на тлі загального красу просто через деякі недоліки Конституції?" – обурився Дмитро Бойко.

"Дожилися!" – коротко, але ємко прокоментувала заяву Андрія Богдана Валентина Коваленко.