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23 травня 2019, четвер, 16:17 34
Судова влада 2019-05-23T21:45:04+03:00
Українські Новини
Матіос відзвітував про роботу Військової прокуратури відеороликом з Дейнеріс Таргарієн

Матіос відзвітував про роботу Військової прокуратури відеороликом з Дейнеріс Таргарієн

Дейнеріс Таргарієн & військові прокурори. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
Дейнеріс Таргарієн & військові прокурори. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook звіт про діяльність Військової прокуратури, доповнивши його змонтованим відеороликом з популярного телевізійного серіалу "Гра престолів". У відеоролику вигаданий персонаж Дейнеріс Таргарієн виголошує промову перед військовими прокурорами, відзначаючи їх особливу роль у роботі Генеральної прокуратури України.

"Серед 683 талановитих військових прокурорів у мене працює один особливо талановитий офіцер. Його ім'я Андрій Давидченко. Саме він згенерував слайди про роботу ВП ГПУ за 5 років війни (2014-2019)", – написав головний військовий прокурор.

"Але цього здалося мало. Каже, що це сухо і може бути цікаво лише вузькому колу спеців та спраглим за реальною інформацією іноземним амбасадам та їх військовим аташе. Вночі взяв та змонтував такий собі тізер до слайдів - "Дейнеріс та ВП"). Нижче посилання і сухі цифри, за якими кров, піт і точно не солодке, як може комусь видаватися, життя та служба військових прокурорів", – додав Матіос.

У звіті Військової прокуратури йдеться, що загальна чисельність прокурорів в Україні – 11 287 осіб, з них військових прокурорів – 683 людини. Тим не менш, саме Військовою прокуратурою розслідувано 75% усіх справ, які були передані до суду.

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