Большая палата Верховного Суда перенесла на июнь рассмотрение дела по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum"

Большая Палата Верховного Суда перенесла ориентировочно на июнь заседание, на котором будет рассмотрено обращение крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" о признании хорошо известной маркой "Корвалол Corvalolum".\r\nОб этом сторонам перед судебным заседанием 21 мая сообщил судебный распорядитель Верховного суда, передают Украинские Новости.\r\nПо его словам, новоизбранные в состав Большой палаты Верховного Суда судьи не успели ознакомиться с запланированными на 21 мая делами, таким образом, рассмотрение дела о признании хорошо известной маркой "Корвалол Corvalolum" переносится ориентировочно на июнь.\r\nКак сообщали Украинские Новости, Большая палата Верховного Суда 21 мая планировала рассмотреть дело по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".\r\nЛетом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском о отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".\r\nВ июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине в отношении компании "Фармак".\r\nДанное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".\r\nХозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционной хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.\r\nВ свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционному хозсуда в Верховном Суде.\r\nВ начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".\r\nПродукция компании «Фармак» экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\nКомпания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".