Большая палата Верховного Суда перенесла на июнь рассмотрение дела по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum"

Большая палата Верховного Суда перенесла на июнь рассмотрение дела по защите "Фармаком" права на марку "Корвал

Большая Палата Верховного Суда перенесла ориентировочно на июнь заседание, на котором будет рассмотрено обращение крупного производителя лекарственных препаратов компании "Фармак" о признании хорошо известной маркой "Корвалол Corvalolum".

Об этом сторонам перед судебным заседанием 21 мая сообщил судебный распорядитель Верховного суда, передают Украинские Новости.

По его словам, новоизбранные в состав Большой палаты Верховного Суда судьи не успели ознакомиться с запланированными на 21 мая делами, таким образом, рассмотрение дела о признании хорошо известной маркой "Корвалол Corvalolum" переносится ориентировочно на июнь.

Как сообщали Украинские Новости, Большая палата Верховного Суда 21 мая планировала рассмотреть дело по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском о отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине в отношении компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционной хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционному хозсуда в Верховном Суде.

В начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".

Продукция компании «Фармак» экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".