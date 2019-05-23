Правительство Гройсмана удерживает курс гривни за счет наращивания долга

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - долговые бумаги правительства, выпускаемые для привлечения дополнительных денег. Обычно правительственные облигации выпускают для модернизации и создания новой инфраструктуры. Но в случае Украины - правительство привлекает дополнительные деньги для погашения предыдущих долгов.

Об этом сообщило интерент-издание "Бизнес Цензор".

В условиях отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) и поступлений от других стратегических кредиторов, деньги от проданных ОВГЗ правительство направляет на погашение предыдущих долгов и финансирования бюджета.

В целом, в 2019 году Украине нужно вернуть 15,7 млрд долларов внешних долгов: 5,6 млрд долларов - в первом квартале, 4,3 млрд долларов - во втором, 3,6 млрд долларов - в третьем и 3,9 млрд долларов - в четвертом.

"В мае мы погасили 2,7 млрд долларов. Кто-то это почувствовал? Нет! Ситуация контролируется. Ежемесячно мы выплачивали долги - это серьезные вызовы", - заявил накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме погашения рекордной суммы долга, правительству нужно находить дополнительные средства на финансирование дефицита бюджета.

Из-за падения поступления импортного и внутреннего налога на добавленную стоимость (объемы импорта и объемы промпроизводства снижаются), контрабанду, снижение производства подакцизных товаров и невыполнения плана приватизации, недопоступления запланированных объемов в госбюджет в первом квартале 2019 года составили 35 млрд гривен, или 10 8%, говорится в сообщении Счетной палаты Украины.

Активная скупка нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа с высокой доходностью способна положительно влиять на курс гривны только в краткосрочной перспективе. Это иллюзия стабильности на короткое время. Ее цена: увеличение государственного долга и отложенная на недалекое будущее девальвация гривны.

Как это работает? Чтобы иностранной компании приобрести украинские ОВГЗ, ей нужно завести в Украину валюту, продать ее на межбанке и уже за гривну приобрести долговые бумаги правительства.

В этот момент межбанковский рынок наполняется дополнительным объемом валюты, ее предложение растет, превышая спрос, соответственно курс гривны укрепляется.

То есть, выпуская на рынок ОВГЗ со сверхвысокой доходностью и привлекая валюту иностранных спекулянтов, правительство укрепляет гривну, закрывает дыры в бюджете и создает иллюзию стабильности.

К росту экономики такие процессы не имеют никакого и отношения.

В будущем, когда наступит момент погашать высокодоходные ОВГЗ на рынке произойдут обратные процессы: нерезиденты будут обменивать на валюту большие объемы гривны, которую они получат от продажи ОВГЗ, и будут выводить за границу капиталы.

Соответственно, на рынке резко возрастает спрос на валюту и гривна девальвирует. Так произошло летом прошлого года, когда инвесторы выходили из ОВГЗ, которые они приобрели в начале 2018 года. Процесс девальвации в 2018 году ярко виден на этом графике.

Источник: hryvna.today

Кроме того, для погашения долга перед владельцами ОВГЗ правительству нужно будет найти дополнительные объемы гривны. Предыдущие разы деньги для погашения ОВГЗ правительство занимало, размещая новые бумаги.