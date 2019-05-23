Правительство Гройсмана удерживает курс гривни за счет наращивания долга

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - долговые бумаги правительства, выпускаемые для привлечения дополнительных денег. Обычно правительственные облигации выпускают для модернизации и создания новой инфраструктуры. Но в случае Украины - правительство привлекает дополнительные деньги для погашения предыдущих долгов.\r\nОб этом сообщило интерент-издание "Бизнес Цензор".\r\nВ условиях отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) и поступлений от других стратегических кредиторов, деньги от проданных ОВГЗ правительство направляет на погашение предыдущих долгов и финансирования бюджета.\r\n\r\nВ целом, в 2019 году Украине нужно вернуть 15,7 млрд долларов внешних долгов: 5,6 млрд долларов - в первом квартале, 4,3 млрд долларов - во втором, 3,6 млрд долларов - в третьем и 3,9 млрд долларов - в четвертом.\r\n"В мае мы погасили 2,7 млрд долларов. Кто-то это почувствовал? Нет! Ситуация контролируется. Ежемесячно мы выплачивали долги - это серьезные вызовы", - заявил накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман.\r\nКроме погашения рекордной суммы долга, правительству нужно находить дополнительные средства на финансирование дефицита бюджета.\r\nИз-за падения поступления импортного и внутреннего налога на добавленную стоимость (объемы импорта и объемы промпроизводства снижаются), контрабанду, снижение производства подакцизных товаров и невыполнения плана приватизации, недопоступления запланированных объемов в госбюджет в первом квартале 2019 года составили 35 млрд гривен, или 10 8%, говорится в сообщении Счетной палаты Украины.\r\nАктивная скупка нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа с высокой доходностью способна положительно влиять на курс гривны только в краткосрочной перспективе. Это иллюзия стабильности на короткое время. Ее цена: увеличение государственного долга и отложенная на недалекое будущее девальвация гривны.\r\nКак это работает? Чтобы иностранной компании приобрести украинские ОВГЗ, ей нужно завести в Украину валюту, продать ее на межбанке и уже за гривну приобрести долговые бумаги правительства.\r\nВ этот момент межбанковский рынок наполняется дополнительным объемом валюты, ее предложение растет, превышая спрос, соответственно курс гривны укрепляется.\r\nТо есть, выпуская на рынок ОВГЗ со сверхвысокой доходностью и привлекая валюту иностранных спекулянтов, правительство укрепляет гривну, закрывает дыры в бюджете и создает иллюзию стабильности.\r\nК росту экономики такие процессы не имеют никакого и отношения.\r\nВ будущем, когда наступит момент погашать высокодоходные ОВГЗ на рынке произойдут обратные процессы: нерезиденты будут обменивать на валюту большие объемы гривны, которую они получат от продажи ОВГЗ, и будут выводить за границу капиталы.\r\nСоответственно, на рынке резко возрастает спрос на валюту и гривна девальвирует. Так произошло летом прошлого года, когда инвесторы выходили из ОВГЗ, которые они приобрели в начале 2018 года. Процесс девальвации в 2018 году ярко виден на этом графике.\r\nИсточник: hryvna.today\r\nКроме того, для погашения долга перед владельцами ОВГЗ правительству нужно будет найти дополнительные объемы гривны. Предыдущие разы деньги для погашения ОВГЗ правительство занимало, размещая новые бумаги.