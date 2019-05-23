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23 мая 2019, четверг, 13:25 460
Политика 2019-05-24T01:15:07+03:00
Українські Новини
Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА за финансовые нарушения

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА за финансовые нарушения

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства. Об этом пишет пресс-служба Кличко.

Такое решение принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента. В частности, и на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ и по обращениям предпринимателей.

Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики.

Материалы аудиторской проверки направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

"Каждый чиновник должен понимать, что пришел работать на общество, а не на собственный карман. И, отмечу, проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах", - отметил Виталий Кличко.
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