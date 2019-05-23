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  • Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр
23 мая 2019, четверг, 12:35 1456
Экономика 2019-05-24T00:30:07+03:00
Українські Новини
Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит и

Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр

Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании. Об этом он заявил, комментируя предложение о возложении функций PSO на частные компании.

"Нет, это неправильно (возлагать субсидирование населения на частные компании, - ред.), тогда нет смысла вводить рынок. Если нет политической воли установить экономически обоснованные тарифы, то единственный возможный путь - через Энергоатом при условии не ущемления его финансового состояния. Другие компании не должны в этом участвовать, иначе рушится вся логика нового энергорынка", - отметил он.

По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям.

"Я вообще отрицательно это оцениваю, компенсировать тариф для населения компании не должны, население должно платить экономически обоснованные тарифы, потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, необходимо принимать решение делать экономически обоснованными тарифы и никакой компенсации не должно быть", - заявил Плачков.

Напомним, представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что необходимо возложить обязательства по субсидированию населения на частные энергокомпании. При этом Глава Первой энергетической ассоциации и глава номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Василий Котко назвал такие заявления "популистскими фантазиями" по его словам, существенный рост цены на электроэнергию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года прогнозируется только у двух компаний - "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", поэтому решение правительства компенсировать тарифы населению за счет "Энергоатома" будет оптимальным.

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