Механизм субсидирования тарифов населения должен быть возложен на госкомпании по аналогии с рынком газа, - эксперт

Механизм субсидирования тарифов населения должен быть возложен на госкомпании по аналогии с рынком газа, - экс

Правительство, Минэнерго,и НКРЭКУ согласовали механизм компенсации путем возложения специальных обязанностей на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" по аналогии с рынком газа, что является правильным и логичным решением. Такое мнение высказал на своей странице в сети Facebook эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Логика такого решения - по аналогии с рынком газа. Как там действует механизм PSO? Есть государственная компания "Укргаздобыча", которая поставляет населению газ через государственную компанию "Нафтогаз Украины" по специальной цене. На июнь такая цена составляет чуть больше 8,6 тыс грн за 1 тыс куб. м. По большому счету, речь идет о субсидии, которые государство, бюджет выделяют для покрытия разницы между рыночной ценой на энергоресурс и установленным тарифом, например, на газ или электроэнергию", - отметил Юрий Корольчук.

По его словам, нет в мире такой практики, когда не государственные, а частные компании, которые добывают газ, поставляли газ населению по механизму PSO. Мнение экспертов, которые утверждают, что спецобязательства могут быть возложены и на частных участников рынка, эксперт назвал странным и нелогичным.

"Странные и двойные стандарты - на рынке газа у нас исключительно государственные компании поставляют газ по PSO, а на рынке электроэнергии пусть и частные компании несут специальные обязательства. Насколько мне известно позиция всех международных партнеров заключается в том, что механизм PSO на рынке электроэнергии должно распространяться только на государственные компании по на рынке газа", - считает Юрий Корольчук.

Эксперт уверен: предложения и заявления о необходимости переложение PSO на частные компании при поставке электроэнергии похожи на банальную мелкую провокацию и попытку попробовать "вставить палки" в реформу рынка электроэнергии.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения общественных интересов в условиях функционирования нового оптового рынка электроэнергии предлагает возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

Как ранее сообщалось, президент Первой Энергетической ассоциации Украины Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию на "Энергоатом".