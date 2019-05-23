Негативное освещение и игнорирование реформ стало одной из избирательных технологий, - исследование

Негативное освещение и игнорирование реформ стало одной из избирательных технологий. Об этом сообщил Александр Чекмышев, доктор наук по социальным коммуникациям, руководитель мониторинговых проектов Ассоциации "Спільний простір" в ходе брифинга "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология" в пресс-центре Українських Новин.

В ходе брифинга он обнародовал данные исследования о том, как местные СМИ освещали реформы в 2018-2019 годах (результаты мониторинга региональных СМИ и анкетирование местных лидеров мнений), и как это повлияло на ход президентских выборов.

"Для меня это был опыт работы с креативными и интересными людьми. Я хотел бы показать результаты мониторинга, которые сделали наши эксперты с сентября 2017 года и до конца марта 2018 года… Потом с ноября 2018 года и по конец апреля 2019 года они сделали еще один отчет", - сказал он.

При этом доктор наук по социальным коммуникациям добавил, что результаты мониторинга региональных медиа и анкетирование местных журналистов, активистов и представителей пресс-служб местных органов власти свидетельствует о том, что задолго до старта предвыборной кампании и, особенно, с ее приближением, освещение реформ стало одной из технологий предвыборной кампании.

"Она проявлялась в трех основных вариантах: СМИ игнорировали тему реформ или отстаивали их вяло; реформы освещались негативно в наиболее болезненных аспектах (медицина, коммуналка, коррупция); даже положительные достижения реформ нередко освещались в негативном эмоциональном фоне", - сказал он.

При этом Александр Чекмышев добавил, что исследование проводилось в 8-ми регионах (Харьков, Днипро, Запорожье, Константиновка, Северодонецк, Одесса, Николаев и Херсон).

В свою очередь координатор проекта, кандидат наук по социальным коммуникациям Леся Ярошенко рассказала, что в рамках проекта был использован инновационный формат тренингов: в одной группе работали одновременно журналисты, пресс-секретари местных органов власти и общественные активисты.

Материалами для тренинга были их же публикации.

Ярошенко отметила, что, несмотря на большой спрос на "живые истории", связанные с реформами, представители пресс-служб, журналисты и активисты слабо сотрудничали между собой, чтоб обменяться информацией.