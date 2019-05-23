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23 мая 2019, четверг, 10:33 1361
Политика 2019-05-23T11:25:25+03:00
Українські Новини
Без смены курса Украина вернет уровень экспорта 2012 года только в 2024-м, - Левочкин

Без смены курса Украина вернет уровень экспорта 2012 года только в 2024-м, - Левочкин

Темпы роста украинского экспорта в первом квартале 2019 года - самые низкие за последние три года. Об этом сообщил народный депутат от Оппозиционной плафтормы - За життя Сергей Левочкин. По его словам, нежелание старой власти помогать украинской экономике привело к тому, что Украина не может вернуться к экспортным показателям 2013 года, информирует персональный портал политика.

"Восстановление предкризисного уровня экспорта всё еще остаётся для нашей страны несбыточной мечтой. В первом квартале нынешнего года экспорт из Украины в долларовом выражении составлял около 79% от объёмов 2013 года и примерно 72% от показателей 2012 года. При нынешней динамике и при условии благоприятной конъюнктуры внешних рынков - что крайне важно по металлу и зерну - выйти на уровень 2012 года удастся лишь в 2024 году", - заявил Сергей Левочкин.

По его мнению, тревожным для стабильности гривны фактором остаётся устойчивый рост негативного сальдо внешней торговли: минус 1,456 млрд долларов в сравнении с 1,289 млрд в 2018 году и 736 млн в 2017 году. Подсчёты показывают, что это на 13% больше, чем за первый квартал годом ранее, и вдвое больше, чем зафиксировано в 2017 году.

Также политик отметил, что, несмотря на конфликт с Россией, она остаётся ключевым торговым партнёром Украины, занимая второе место среди всех государств и по покупке украинских товаров (на 759,4 млн долларов), и по импорту в Украину (1,8 млрд долларов). При этом экспорт товаров в страны Евросоюза не смог компенсировать потери от торговли со странами СНГ.

"Шаги по выходу из кризиса внешней торговли очевидны - это поддержка украинского производителя и восстановление позиций на потерянных зарубежных рынках. И то, и другое возможно только при содействии власти. После пяти лет политики конфликтов и кризисов Украина уже в июле имеет возможность получить, наконец, власть, которая будет заинтересована в экономическом успехе страны. Уверен, что избиратели сделают выбор в пользу этого курса", - подытожил Сергей Левочкин.

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