Без зміни курсу Україна поверне рівень експорту 2012 року тільки в 2024-му, - Льовочкін

Темпи зростання українського експорту в першому кварталі 2019 року - найнижчі за останні три роки. Про це повідомив народний депутат від Опозиційної плафторми - За життя Сергій Льовочкін. За його словами, небажання старої влади допомагати українській економіці призвело до того, що Україна не може повернутися до експортних показників 2013 року, інформує персональний портал політика.

"Відновлення передкризового рівня експорту все ще залишається для нашої країни нездійсненною мрією. У першому кварталі нинішнього року експорт з України в доларовому вираженні становив близько 79% від обсягів 2013 року і приблизно 72% від показників 2012 року. При нинішній динаміці та за умови сприятливої ​​кон'юнктури зовнішніх ринків - що вкрай важливо щодо металу і зерна - вийти на рівень 2012 року вдасться лише у 2024 році", - заявив Сергій Льовочкін.

На його думку, тривожним для стабільності гривні фактором залишається стійке зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі: мінус 1,456 млрд доларів в порівнянні з 1,289 млрд в 2018 році і 736 млн в 2017 році. Підрахунки показують, що це на 13% більше, ніж за перший квартал роком раніше, і вдвічі більше, ніж зафіксовано в 2017 році.

Також політик зазначив, що, незважаючи на конфлікт із Росією, вона залишається ключовим торговим партнером України, посідаючи друге місце серед усіх держав і з придбання українських товарів (на 759,4 млн доларів), і з імпорту до України (1,8 млрд доларів). При цьому експорт товарів до країн Євросоюзу не зміг компенсувати втрати від торгівлі з країнами СНД.

"Кроки по виходу з кризи зовнішньої торгівлі очевидні - це підтримка українського виробника та відновлення позицій на втрачених зарубіжних ринках. І те, й інше можливо тільки за сприяння влади. Після п'яти років політики конфліктів і криз Україна вже в липні має можливість отримати, нарешті, владу, яка буде зацікавлена ​​в економічному успіху країни. Упевнений, що виборці зроблять вибір на користь цього курсу", - підсумував Сергій Льовочкін.