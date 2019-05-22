Зеленский показал видео, как впервые сел в кресло президента и дал первые команды

У Зеленского показали бэкстейдж событий 20 мая, когда состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео опубликовали в Facebook и в блоге команды Зеленского на Youtube.

"Немножко закулисья с инаугурации Президента Владимира Зеленского", - указано в описании под видео.

На видео показали, как Зеленский вышел с женой из дома, его путь в Раду, селфи с электоратом.

Также в команде Зеленского вырезали некоторые части из первой речи Главы государства, напомнив о том, что каждый из нас - президент, что Европа начинается внутри каждого из нас и так далее.

Когда Зеленский направлялся в Верховную Раду, оператор спросил, помнит ли он, как стать Президентом и остаться человеком? Зеленский ответил утвердительно и добавил, что пока все правильно.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал всех украинцев президентами.

Ранее Зеленского встретили овациями на инаугурации.

Зеленский заявил, что намерен распустить Верховную Раду, а также призвал Кабмин уйти в отставку.