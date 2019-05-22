Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации является популистской фантазией, – Котко

Президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию для населения в новом рынке на государственную компанию (ГП) "Энергоатом", что позволит избежать роста тарифов для населения.

Об этом он заявил журналистам.

"Сегодня то, что население не доплачивает в тарифах, перекладывается на промышленных и бюджетных потребителей. В новом рынке этот механизм невозможен, а повышать тарифы в два раза для населения нереалистично, и нашли решение возложить субсидирование на "Энергоатом". Сама компания не против, ведь рассчитывает, что цена реализации электроэнергии со вступлением в силу рынка с июля вырастет, и она сможет и заработать, и помочь с тарифами для населения", - сказал Котко.

По его мнению, механизм, предусматривающий субсидирование тарифов для населения компанией "Энергоатом", будет действовать некоторое время, 1 или 2 года. После чего тарифы будут поднимать до экономически обоснованного уровня.

Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что обязательства по субсидированию могут быть возложены и на частные энергокомпании, кроме государственных, Василий Котко назвал такие мнения "популистскими фантазиями".

"Такие заявления - это популистские фантазии. На самом деле, есть две компании, в которых прогнозируется существенный рост тарифа, рост цены на их продукцию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года, - это "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Все. "Энергоатом" посчитал, что он получит достаточно много, чтобы и компенсировать тарифы населения, и заработать. Это госкомпания, и, как временное решение, такое может быть. Чудес не бывает, решения нужно искать, это - единственное оптимальное. Возможно, еще можно добавить "Укргидроэнерго", кроме "Энергоатома". Цены у гидро будут самыми высокими - они будут продавать электроэнергию в пиковые часы, а она - самая дорогая", - подчеркнул президент Первой энергетической ассоциации Украины.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения общественных интересов в условиях функционирования нового оптового рынка электроэнергии предлагает возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

Как ранее сообщалось, компания "Энергоатом" заявила о готовности участвовать в поддержании тарифов для населения на существующем уровне после вступления в силу нового энергорынка с июля 2019 года.