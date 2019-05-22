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22 мая 2019, среда, 17:28 184
Верховная Рада и партии 2019-05-22T19:15:03+03:00
Українські Новини
Провал нового избирательного закона в Раде является попыткой старого режима остаться во власти, – Бойко

Провал нового избирательного закона в Раде является попыткой старого режима остаться во власти, – Бойко

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховной Рады Украины, основатель политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что провал голосования за изменение избирательной системы является "последними попытками старого режима ухватиться за власть из последних сил".

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Провал голосования за изменение избирательной системы - это результат сопротивления старого режима, его жалкие потуги ухватиться за власть из последних сил", - сказал Юрий Бойко. Он отметил, что, даже проиграв на президентских выборах, они продолжают предпринимать попытки, чтобы удержать свою власть и влияние.

"За счет сохранения смешанной системы, в частности мажоритарных округов, они хотят "за гречку" купить места в будущем парламенте. За счет политической коррупции партия войны хочет взять реванш за свое поражение. Мы уверены, что коррупционеров и дельцов от политики ждет сокрушительное поражение на выборах. Главная задача сегодня - обеспечить прозрачность и гражданский контроль над избирательным процессом. Коррупционеров из партии войны, обрекших украинцев на нищету, ждет сокрушительное поражение на выборах. Реванш не пройдет!" - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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