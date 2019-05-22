Туроператорів зобов'язали повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин

Кабінет Міністрів зобов'язав туристичних операторів за 8 і за 2 години до запланованого часу відправлення рейсу перевіряти інформацію про час його відправлення та у разі затримки більш ніж на 4 години розміщувати інформацію про це на своєму сайті.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, оператор також буде зобов'язаний проінформувати про затримку електронною поштою орган ліцензування - Мінекономрозвитку.\r\nКрім того, для отримання ліцензії туроператор повинен забезпечувати фінансову гарантію перед туристами - це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи.\r\nТаким чином, у разі здійснення відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії на наступний робочий день.\r\nВідтепер туроператори на своєму сайті повинні надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють, - найменування фіз - або юрособи, термін дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування із зазначенням країни тимчасового перебування.\r\nУ свою чергу Кабмін зобов'язав суб'єктів туроператорської діяльності забезпечувати всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку.\r\nНедотримання будь-якої з цих вимог може призвести до анулювання ліцензії туроператора.\r\nВідповідні зміни у ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності були прийняті в ході засідання Кабміну 22 травня.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вересні Кабмін дозволив Мінекономіки проводити планові перевірки туроператорів в 2018 році.\r\nУ липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступав за посилення відповідальності туроператорів при невиконанні ними своїх зобов'язань.\r\nРаніше Мінінфраструктури планувало обмежити термін використання літаків в Україні до 20 років, однак передумало через прохання авіакомпаній.\r\nЦе пов'язано з тим, що минулого літа в Тунісі близько 300 туристів не могли вилетіти до України, а близько 800 українських туристів "застряли" у Тунісі.