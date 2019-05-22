Туроператорів зобов'язали повідомляти про затримки рейсів більше 4 годин

Кабінет Міністрів зобов'язав туристичних операторів за 8 і за 2 години до запланованого часу відправлення рейсу перевіряти інформацію про час його відправлення та у разі затримки більш ніж на 4 години розміщувати інформацію про це на своєму сайті.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передають Українські Новини.

Згідно йому, оператор також буде зобов'язаний проінформувати про затримку електронною поштою орган ліцензування - Мінекономрозвитку.

Крім того, для отримання ліцензії туроператор повинен забезпечувати фінансову гарантію перед туристами - це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи.

Таким чином, у разі здійснення відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії на наступний робочий день.

Відтепер туроператори на своєму сайті повинні надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють, - найменування фіз - або юрособи, термін дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування із зазначенням країни тимчасового перебування.

У свою чергу Кабмін зобов'язав суб'єктів туроператорської діяльності забезпечувати всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час їх відпочинку.

Недотримання будь-якої з цих вимог може призвести до анулювання ліцензії туроператора.

Відповідні зміни у ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності були прийняті в ході засідання Кабміну 22 травня.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Кабмін дозволив Мінекономіки проводити планові перевірки туроператорів в 2018 році.

У липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступав за посилення відповідальності туроператорів при невиконанні ними своїх зобов'язань.

Раніше Мінінфраструктури планувало обмежити термін використання літаків в Україні до 20 років, однак передумало через прохання авіакомпаній.

Це пов'язано з тим, що минулого літа в Тунісі близько 300 туристів не могли вилетіти до України, а близько 800 українських туристів "застряли" у Тунісі.