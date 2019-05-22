Стало известно, кто владеет фейковим офшором Avelana Gold, - СМИ

Растиражированные еще в 2015 году обещания компании Avelana Gold вкладывать деньги, начать добычу на объекте, развивать инфраструктуру Берегово и обеспечивать работой населения - на практике ничем не подтвердились и остались пустым звуком. Как, впрочем, и сам факт существования "американской" Avelana Gold оказался медийным фейком, сообщает портал comments.ua.

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Власти Закарпатья подтвердили: "Карпатская рудная компания", которая вела работы в Мужиево Береговского района и, будто бы продала права на добычу офшорци Avelana Gold - принадлежит людям Виталия Захарченко". Источник в облгосадминистрации пожелал остаться неизвестным, чтобы не подвергаться опасности. Ведь прогнозируемая стоимость объекта до сих пор не определена. Георазведка "Закарпатполиметаллов" сообщала о 50 тонн золота, что до сих пор якобы находятся в Мужиевской земли.

"Есть на самом деле поразительная вещь, которая шокирует не только нас, но и иностранных партнеров. Этот вопрос - почему Виталий Захарченко, расстреляв Майдан, предав страну, еще через своих представителей (Авелан, других псевдоинвесторов, Громчакових, Гожикив, Бредихиных) безнаказанно разрушает индустрию, вредит экономике и препятствует стратегическим проектам долгосрочного инвестирования", заявил экс-председатель правления ГАК "Украинские полиметаллы", в состав которой входило предприятие "Закарпатполиметаллы" Михаил Желязо.

Предприятие обанкротилось еще в 2007 году. Его демонтировали розграбили (фото что было и что стало).

Фото 2007 года

2019 год.

Встретиться следователям Генеральной прокуратуры с фигурантами дела хищения активов ООО "Закарпатполиметаллы" так и не удалось из-за войны. Бывший владелец "Карпатской рудной комании", и один из ликвидаторов - прописались на оккупированной территории Донецкой области. Возникает вопрос, почему лицензия обязывает ее держателя заботиться о месторождении и приносить пользу - никем на практике не используется? Ведь разработка перспективной отрасли уже давно должна поднять экономику Закарпатья на существенно более высокий уровень. Кто в стране до сих пор покрывает вредителей и мародеров украинской экономики? Журналисты и общественность обещают следить за ходом расследования.