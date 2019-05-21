подписаться на рассылку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 мая 2019, вторник, 22:49 112
Политика 2019-05-21T22:53:15+03:00
Українські Новини
УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%,- Кличко

УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%,- Кличко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%. Об этом заявил сам мэр Киева в своем Twitter.

"Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это - демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер в 5% партия Януковича (Партия регионов экс-президента Виктора Януковича, - ред.), чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - написал Кличко.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителями парламентских фракций договорились в среду, 22 мая, провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены изменения в избирательное законодательство.

Отметим, что во вторник, 21 мая, президент своим указом распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Больше новостей о: Виталий Кличко УДАР Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
Команда Зеленского вынуждена искать компромисс в отношениях с Россией, - Богдан 22:59
УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду до 3%,- Кличко 22:49
Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность 22:27
Данилюк рассматривается в качестве секретаря СНБО, - Богдан 22:14
Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова 21:56
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
больше новостей
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Зеленский распускает Раду 10:48
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
Депутата Паламарчука госпитализировали после инаугурации Зеленского 11:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok