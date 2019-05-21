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21 мая 2019, вторник, 21:34 348
Происшествия 2019-05-21T21:39:03+03:00
Українські Новини
5 женщин госпитализированы из-за столкновения двух маршруток в центре Львова

5 женщин госпитализированы из-за столкновения двух маршруток в центре Львова

5 женщин госпитализированы из-за столкновения 21 мая двух маршрутных автобусов в центре Львова на углу ул. Городокской и Замкненой. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Столкнулись автобусы N 138 и N 184А.

В результате ДТП во Львовскую городскую больницу скорой помощи были доставлены 36-летняя жительница Гостинцево (Мостисский район, Львовская область), которая пребывает на 29-й неделе беременности; 52-летняя жительница Радохинци (Мостисский район, Львовская область), 28-летняя жительница Львова, 20-летняя жительница Довгомостисок (Мостисский район, Львовская область) и 19-летняя жительница Новояворовска (Яворовский район, Львовская область).

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, 5 человек были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия с маршрутным такси в селе Орявчик (Сколевский район, Львовской области).

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