Умер Маркиян Иващишин - основатель "Художественного объединения "Дзига" и фестиваля "Флюгеры Львова"

Сегодня, 21 мая, ушел из жизни известный львовянин, основатель "Художественного объединения "Дзига", общественный, политический и культурный деятель Маркиян Иващишин. Об этом сообщил Львовский горсовет.

"Маркиян был одним из тех, благодаря которым Львов является Львовом. Боль. Сочувствие друзьям и близким", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

Маркияна Иващишина похоронят на Лычаковском кладбище. Точную дату прощания будет сообщено чуть позже.

В то же время издание Zaxid.net сообщило, что Маркиян Иващишин умер внезапно на улице из-за оборвавшегося тромба. Ему было 52 года.

Его знали и уважали как реформатора и активиста Студенческого братства Львова. Также он известен как организатор ежегодного музыкального фестиваля "Флюгеры Львова", который стал мультикультурным и уже восемнадцатый год подряд начинает сезон фестивалей в городе и продвигает различные музыкальные направления. Иващишин ежегодно вносил изменения в программу фестиваля, поднимая культурный статус Львова на новый уровень.

Также был организатором двух фестивалей "Вывих" (Львов), арт-продюсером проектов "Огни большого города", "Новый Ноев Ковчег", продюсером групп "Клуб Любителей Чая", "Мертвый пивень", "Dzyga Jazz Quintet", ранних проектов "Океана Эльзы" и Русланы ("Звонкий Ветер"), организатором фестиваля "Проект Є", "Слушай украинское", "Гранды Искусства", "Метро Jazz", "Jazz Bez", одним из основателей культурологического журнала "Четверг ".

Кроме того, ему принадлежали "культовые" львовские кофейни "Лялька", "Вавилон-20", "За кулисами", "Под Клепсидрой".