22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид

22 мая в Шевченковском районном суде г. Киева состоится судебное заседание по иску бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко против вице-спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн гривен - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Судебный иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального ущерба был подан Червоненко еще в 2018 году, однако Сыроид на заседания суда не являлась.

Конфликт между политиками возник в 2018 году во время телевизионного эфира на канале "112 Украина", в ходе которого Сыроид и Червоненко обсуждали возможные перспективы внедрения проекта Hyperloop в Украине. Червоненко, работавший министром транспорта в правительстве Тимошенко в 2005 году, довольно критически отозвался о целесообразности такого транспорта в Украине и раскритиковал работу министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Сыроид с жесткой критикой Омеляна не согласилась и заявила: "В стране был бы Hyperloop если бы не было таких коррумпированных министров как Червоненко". Так же, в довольно резкой форме, вице-спикер заявила, что Червоненко, являясь в прошлом министром транспорта передал структурам бизнесмена Рината Ахметова 20 тыс. железнодорожных вагонов.

Червоненко был крайне возмущен заявлениями Сыроид, классифицировал их как клевету, и заявил, что в любой цивилизованной стране подобные высказывания высшего государственного чиновника рассматривались бы в суде. Червоненко, напомнил, что за 8 месяцев его работы в Министерстве транспорта, поступления в государственный бюджет впервые выросли на 312%, была достроена часть автомобильной дороги "Одесса - Киев", а транзит по СНГ равнялся около 5 млрд долларов.

По словам Червоненко, Оксана Сыроид, пришла на интервью не подготовленной и не владела "матчастью", поскольку именно он начал кампанию по возвращению вагонов, переданных во времена Януковича структурам Ахметова и Кирпы. Всего "Укрзализныци" во время работы Червоненко министром транспорта было возвращено более 37 тыс. вагонов.

Спустя несколько дней после телеэфира, бывший министр транспорта подал судебный иск к Оксане Сыроид на сумму 1 млн гривен. В пресс-службе Червоненко заявили, что Сыроид не явилась ни на одно заседание суда и всячески препятствовала делу.

Очередное заседание суда состоится 22 мая в 14:30 в помещении Шевченковского райсуда г. Киева, по адресу ул. Дегтяревская, 31-А. Судья – Притула Наталья Григорьевна.

Примечательно, что Червоненко обязался в случае удовлетворения иска, передать денежную компенсацию от Сыроид в размере 1 млн гривен онкологическому отделению "Охматдета".