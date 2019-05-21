ОБ призвал Зеленского экономически разблокировать Донбасс

Председатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Вадим Новинский считает, что Президент Владимир Зеленский имеет полномочия для снятия экономической блокады с временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса.\r\nОб этом сообщило интернет-издание LIGA.net.\r\n"Мне кажется, необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, неподконтрольной территории. Это то, что в силах Президента сделать сейчас", - заявил он.\r\nПри этом, добавил Новинский, "не надо будет решения Верховной Рады".\r\nПредседатель фракции "Оппозиционного блока" уверен, что в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.\r\n"А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях", - уточнил Новинский.\r\nБлокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) началась в начале 2017 года. Ранее первый Президент Леонид Кравчук также предлагал Зеленскому снять блокаду - но с аннекстированного Россией Крыма.