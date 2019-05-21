В Украине можно будет строить дома высотой 150 м

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило новые государственные строительные нормы "Высотные дома и комплексы", в которых увеличило максимальную высотность домов до 150 м.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Согласно действующим нормам, максимальная высотность жилых и общественных домов составляет 100 м.

При этом устанавливаются требования по жесткости стальных и железобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий и к минимальной толщине перекрытия.

Также вводится обязательное проведение аэродинамического обдува модели нового высотного здания и окружающих зданий и сооружений, что позволит контролировать и при необходимости уменьшать порывы ветра в высотной застройке еще на этапе проектирования.

Согласно сообщению, новые нормы уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время, после чего через 3 месяца вступят в действие.

Как сообщали Українськi Новини, Минрегионстрой обязал проектировщиков обустраивать туалеты для посетителей в крупных супермаркетах.

Также были отменены ограничения высоты торговых залов в ТРЦ.