В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства затвердило нові державні будівельні норми "Висотні будинки і комплекси", в яких збільшило максимальну висотність будинків до 150 м.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з чинними нормами, максимальна висотність житлових і громадських будинків становить 100 м.

При цьому встановлюються вимоги по жорсткості сталевих та залізобетонних конструкцій каркасів для проектування висотних будівель і до мінімальній товщині перекриття.

Також вводиться обов'язкове проведення аеродинамічного охолодження моделі нового висотного будинку і навколишніх будівель і споруд, що дозволить контролювати та при необхідності зменшувати пориви вітру у висотній забудові ще на етапі проектування.

Згідно з повідомленням, нові норми вже затверджені і будуть опубліковані найближчим часом, після чого через 3 місяці вступлять в дію.

Як повідомляли Українські Новини, Мінрегіонбуд зобов'язав проектувальників облаштовувати туалети для відвідувачів у великих супермаркетах.

Також були відмінені обмеження висоти торговіх залів у ТРЦ.