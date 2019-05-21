Глава областного ГАСИ срывает работу ведомства в Одессе - СМИ

Из-за бездействий Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Одесской области - 91 проблемный объект Одессы так и не прошел проверку регулятора. Начиная с 1 октября 2018 года регулятор не ответил на 72% запросов мэрии. После инициированной ею проверки - директор департамента Василий Буюкли ушел на больничный.

Об этом сообщило интернет-издание "Думская".

"К сожалению, областной орган контроля в сфере градостроительства за последние 7 месяцев значительно уменьшил эффективность своей работы в сравнении с прошлым периодом. С 1 октября 2018 года Управление госархстрой контроля Одесского городского совета направило в областной ГАСК 127 писем. Из них мы получили конструктивный ответ лишь на 28% обращений. Иными словами, 91 объект на территории нашего города остались непроверенными через ГАСК в Одесской области, к которому Одесская мэрия никакого отношения не имеет!" – написал на своей странице в социальной сети Facebook исполняющий обязанности главы госархстрой контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

Авдеев также отметил, что до смены руководства областного ГАСИ 1 октября 2018 года Управление горсовета получало оперативную реакцию в среднем в 77% случаев, против 28% сегодня.

Отметим, что ранее 17 мая в областном ГАСИ разгорелся скандал: из-за невозможности сотрудничать с новым главой - Василием Буюкли из ведомства уволилось 16 инспекторов. Как сообщило издание "Думкая", после массового оттока кадров – областной ГАСИ лишился возможности выполнять свои прямые обязанности.

После аппаратного совещания 20 мая, на котором была представлена данная информация, мер Одессы Геннадий Труханов заявил, что желает в ближайшие сроки лично встретиться с главой областного ГАСИ Василием Буюкли.

"Как только он выздоровеет и придет на работу, скажите, что я просил бы с ним встретиться. Я не могу его вызывать, поскольку он не из нашей структуры. Но я проявляю инициативу для того, чтобы все-таки выслушать его. Если надо к нему приехать – я к нему приеду. Для того, чтобы в Одессе был мир, спокойствие и порядок, и я для того, чтобы не было беспредела в строительной сфере я к нему приеду", – сказал Труханов.