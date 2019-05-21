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21 травня 2019, вівторок, 14:54 34
Політика 2019-05-22T15:00:10+03:00
Українські Новини
Понад 100 депутатів Ради хочуть легалізації канабісу

Понад 100 депутатів Ради хочуть легалізації канабісу

Коноплі
Коноплі

Понад 100 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту легалізувати медичний канабіс.

Відповідний законопроект №10313 зареєстровано в Раді 20 травня, передають Українські Новини.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення фундаментального права людини на життя передбачає легалізацію канабісу в медичних цілях.

Текст законопроекту зараз відсутній.

При цьому 30 січня на сайті парламенту було опубліковано петицію, ініціатори якої вимагали законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги при СНІДі, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.

Петиція за 2 місяці зібрала понад 25 тис. підписів.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун виступила за легалізацію марихуани в медичних цілях. Також український Гельсінський союз поддержал легалізацію використання конопель в медичних цілях.

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