Понад 100 депутатів Ради хочуть легалізації канабісу

Понад 100 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту легалізувати медичний канабіс.\r\nВідповідний законопроект №10313 зареєстровано в Раді 20 травня, передають Українські Новини.\r\nПроект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення фундаментального права людини на життя передбачає легалізацію канабісу в медичних цілях.\r\nТекст законопроекту зараз відсутній.\r\nПри цьому 30 січня на сайті парламенту було опубліковано петицію, ініціатори якої вимагали законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги при СНІДі, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.\r\nПетиція за 2 місяці зібрала понад 25 тис. підписів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Супрун виступила за легалізацію марихуани в медичних цілях. Також український Гельсінський союз поддержал легалізацію використання конопель в медичних цілях.