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21 мая 2019, вторник, 14:27 1107 Видео
Общество 2019-05-21T14:36:07+03:00
Українські Новини
В Ровенской области продолжаются церковные баталии в стиле девяностых, - СМИ

В Ровенской области продолжаются церковные баталии в стиле девяностых, - СМИ

Украинская православная церковь заявляет о захвате своих храмов Ровенской епархии, и преследовании священников со стороны сторонников Православной церкви Украины.. Об этом сообщается в сюжете телеканала НАШ.Макси-ТВ.

По словам протоиерея Виктора, действия происходят по рейдерской схеме. К преступлениям против УПЦ присоединяются не только сторонники новосозданной церкви. Активно поддерживает ПЦУ и местная власть. Именно ее руками оказывается сильное давление. В свою очередь, представители власти в своих действиях проблем не видят.

"На наши обращения областная администрации внимания не обращает, подыгрывая конкретно одной религиозной организации в Ровенской области и осуществляется перерегистрация статутов. Далее привозят активистов, которые режут замки, захватывают храмы и бьют верующих. Мы обращались в полицию, но нам даже отказывают в регистрации уголовное дела", - рассказал протоиерей.

Так же, как заверяют священники, новой формой давления в регионе стала фабрикация дел со стороны СБУ. Проводятся допросы священнослужителей с целью давления.

Больше новостей о: Религия УПЦ Украинская православная церковь

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