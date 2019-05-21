Роспуск парламента абсолютно оправдан, - партия "Социальная справедливость"

Роспуск парламента 8-го созыва абсолютно оправдан и является логичным ответом на сегодняшнюю ситуацию в стране. Об этом говорится в официальном заявлении партии "Социальная справедливость", информирует портал политсилы.

"После Революции достоинства украинцы ожидали комплексных изменений и преобразования в стране. Однако запрос людей не было удовлетворен: жизненно необходимые реформы "буксовали", как результат, страна продолжает бороться за свое существование как независимого государства. Только изменение системы выборов и дальнейшее перезагрузки власти может привести к положительным преобразованиям в Украине", - подчеркнула глава партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

"Социальная справедливость" выступает за то, чтобы следующие парламентские выборы прошли по новой избирательной системе - системе открытых избирательных списков.

"Мы последовательно выступаем за изменение системы выборов. Нынешняя мажоритарно-пропорциональная система является слишком коррумпированной, она лишает избирателей возможности влиять на списки, зато помогает выиграть выборы тем, кто купит больше голосов", - говорится в заявлении.

В политической силе уверены, что существующая система выборов должна отойти в прошлое. Ведь она уничтожает внутрипартийную демократию и, как следствие, любые надежды на коренные изменения жизни в стране.

Алла Шлапак добавила, что перед страной стоит много вызовов.

"Сегодня нам необходимо вернуть единство и общественное согласие. В государстве должен быть обеспечен надежный фундамент для дальнейших позитивных изменений. Перезагрузка власти - это первый шаг на пути построения успешной страны", - заявила председатель партии.

Она также заверила, что партия "Социальная справедливость" готова к выборам и команда вполне соответствует запросу общества на обновление.

Напомним, что партия "Социальная справедливость" примет участие в следующих парламентских выборах. Политсила уже представила новую национальную стратегию. Она будет базироваться на идеях человечного, социального, справедливого государства с рыночной экономикой, высоким уровнем социальной защиты и соблюдением прав и свобод граждан.