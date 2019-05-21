подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 13:49 1470
Выборы 2019-05-22T11:45:09+03:00
Українські Новини
Роспуск парламента абсолютно оправдан, - партия "Социальная справедливость"

Роспуск парламента абсолютно оправдан, - партия "Социальная справедливость"

Роспуск парламента 8-го созыва абсолютно оправдан и является логичным ответом на сегодняшнюю ситуацию в стране. Об этом говорится в  официальном заявлении партии "Социальная справедливость", информирует портал политсилы.

"После Революции достоинства украинцы ожидали комплексных  изменений и преобразования в стране. Однако запрос людей не было удовлетворен: жизненно необходимые реформы "буксовали",  как результат, страна продолжает бороться за свое существование как независимого государства. Только изменение системы выборов и дальнейшее перезагрузки власти может привести к положительным преобразованиям в Украине", - подчеркнула глава партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

"Социальная справедливость" выступает за то, чтобы следующие парламентские выборы прошли по новой избирательной системе - системе открытых избирательных списков.

"Мы последовательно выступаем за изменение системы выборов. Нынешняя мажоритарно-пропорциональная система является слишком коррумпированной, она лишает избирателей возможности влиять на списки, зато помогает выиграть выборы тем, кто купит больше голосов", - говорится в заявлении.

В политической силе уверены, что существующая система выборов должна отойти в прошлое. Ведь она уничтожает внутрипартийную демократию и, как следствие, любые надежды на коренные изменения жизни в стране.

Алла Шлапак добавила, что перед страной стоит много вызовов.

"Сегодня нам необходимо вернуть единство и общественное согласие. В государстве должен быть обеспечен надежный фундамент для дальнейших позитивных изменений. Перезагрузка власти - это первый шаг на пути построения успешной страны", - заявила председатель партии.

Она также заверила, что партия "Социальная справедливость" готова к выборам и команда вполне соответствует запросу общества на обновление.

Напомним, что партия "Социальная справедливость" примет участие в следующих парламентских выборах. Политсила уже представила новую национальную стратегию. Она будет базироваться на идеях человечного, социального, справедливого государства с рыночной экономикой, высоким уровнем социальной защиты и соблюдением прав и свобод граждан.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Социальная справедливость Алла Шлапак

Архив
Новости
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен 11:42
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok