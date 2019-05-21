Мы все хотим, чтобы в это определяющее время страна двигалась вперед, - Владимир Кличко об инаугурации

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира Владимир Кличко пожелал Владимиру Зеленскому удачи в управлении государством.

Об этом Владимир Кличко написал в социальной сети Twitter, сообщает портал kiev.klichko.org.

"Состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. Желаю Вам удачи в управлении нашим государством и в достойном представлении ее. Мы все хотим, чтобы в это определяющее время наша страна развивалась и двигалась вперед. И должны делать только то, что является лучшим для украинского народа , показывая пример успешных изменений", - отметил Владимир Кличко.