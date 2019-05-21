Супрун полетела в Женеву в рамках рабочей поездки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун полетела в Женеву в рамках рабочей поездки.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, и.о. министра в день инаугурации совершила рабочую поездку в Женеву.

20 мая ряд СМИ опубликовал видео на котором Супрун после инаугурации Президента Владимира Зеленского проходит регистрацию на рейс в аэропорту Борисполь.

В то же время на официальной странице Минздрава в социальной сети Facebook сказано, что Минздрав работает в штатном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун намерена продолжить работать на своей должности.