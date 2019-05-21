22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится брифинг в рамках круглого стола "Барометр реформ: медиаграмотность для пресс-служб органов власти и местного самоуправления, общественных организаций и СМИ".

На брифинге медиаэксперт Александр Чекмышев, доктор наук по социальным коммуникациям, руководитель мониторинговых проектов Ассоциации "Спільний простір" обнародует данные о том, как местные СМИ освещали реформы в 2018-2019 годах (результаты мониторинга региональных СМИ и анкетирование местных лидеров мнений), и как это повлияло на ход президентских выборов.

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