Верховный суд засекретил автора скандального сообщения о поддержке закона о языке, которое не согласовал сам суд

Верховный суд засекретил автора скандального сообщения о поддержке закона о языке, которое не согласовал сам с

В Верховном суде отказались предоставить достоверную информацию о том, кто конкретно выступил автором информации, размещенной на официальной странице в социальной сети Facebook данного госоргана, в которой шла речь о том, что Верховный Суд поддержал принятие Верховной Радой законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", назвав его принятие "восстановлением исторической справедливости". Об этом говорится в соответствующем ответе на информационный запрос редакции Информационного агентства Українські Новини, полученного из Управления информационной и коммуникационной деятельности данного суда.

"Процесс создания подобных публикаций предусматривает коллективную работу многих сотрудников управления", - говорится в письме.

Напомним, как сообщало агентство, Судьи Верховного Суда открестились от поддержки закона о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом говорится в ответе Верховного Суда на предыдущий запрос Українських Новин.

В своем посте суд также выразил поддержку тому, что украинский язык теперь будет "надежно оберегаться государством".

"Українські Новини" обратились с запросом в Верховный Суд и получили ответ, что администрированием страницы в социальной сети Facebook занимается пресс-центр Верховного Суда и согласование публикаций в соцсети, которые не касаются процессуальной деятельности, осуществляется на уровне пресс-центра.

Редакция также просила предоставить протокол голосования судей Верховного суда по вопросу публичной поддержки спорного языкового закона. Однако, пресс-центр Верховного суда не предоставил документ. В ответе на запрос поясняется, что позиция, выраженная в фейсбуке Верховного суда, представляет мнение пресс-центра, а не судей Верховного суда или института в целом.

"Согласование публикаций... в сети фейсбук происходит на уровне прес-центра", - сказано в ответе на запрос.