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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 10:25 690
Политика 2019-05-22T11:45:13+03:00
Українські Новини
Украинский бизнес преодолеет политическую турбулентность, – Шимкив

Украинский бизнес преодолеет политическую турбулентность, – Шимкив

Украинский бизнес способен преодолеть нынешнюю политическую нестабильность и обеспечить экономический рост страны даже в этих условиях.

Такое мнение высказал глава исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", экс-замглавы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив в понедельник в эфире Радио НВ.

"Бизнес всегда готов к вызовам. Если не работает план А, у бизнеса всегда должен быть план Б", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии смены власти в Украине на работу бизнеса.

По словам Шимкива, сейчас благодаря инновационным технологиям для бизнеса во всем мире открываются принципиально новые возможности, которыми вполне может воспользоваться и Украина.

"В Украине есть сильные отрасли экономики, и это не только привычные IT и агросектор", - подчеркнул эксперт.

В качестве примера перспективной отрасли он привел фармацевтику, о которой пока мало говорят, но при этом отрасль растет гораздо большими темпами, чем экономика Украины в целом.

"Фарма – это почти 1% ВВП страны, абсолютно европейское производство, сертификация по международным стандартам, огромные капитальные инвестиции", - объяснил Шимкив.

Он выразил надежду, что фармацевтика и подобные растущие отрасли смогут стать локомотивами, которые вытянут Украину из экономического кризиса.

"Я уверен, с Украиной всё будет хорошо", – резюмировал топ-менеджер "Дарницы".

Как сообщалось, в понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация нового Президента Украины Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду VIII созыва. В тот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в отставку.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Дмитрий Шимкив занял свой пост в компании "Дарница" в сентябре 2018 года. До этого он четыре года работал заместителем председателя Администрации Президента Украины.
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